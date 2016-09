Gli ambulanti in piazza per difendere le licenze

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Non ci stanno a perdere la titolarità della concessione su area pubblica. Licenze regolari che hanno acquisito in anni e anni di lavoro dietro ai banchi, che si rinnovavano tacitamente nel tempo e che, a maggio del 2017, per la Direttiva Bolkestein, andranno tutte a bando. Si tratta di 180 mila ambulanti in Italia, 17 mila dei quali solo a Roma, che si troveranno, improvvisamente, a dover gareggiare per vincere il bando insieme a qualsiasi società di capitali o cooperativa, rischiando da un giorno all'altro di non essere più titolari di nulla o, peggio, di dover dare la loro licenza a chi, magari, non ne ha mai avuta prima una in mano.

È quanto denuncia il Goia (Gruppo organizzato indipendente ambulanti) insieme ad altre 12 associazioni di categoria (P.I.U., Casa Ambulanti, AVAL, Assoidea, Associazione Roma Ambulanti, Mercati Settimanali Roma, Cons.Am.Bari., Imprese Oggi, Ambulanti Oggi, Acab, Bat Commercio, @IlMercato), che hanno chiamato a raccolta gli operatori da tutta Italia e che stamattina manifesteranno in circa 5 mila per dire no alla direttiva. Un no che non accetta compromessi o scorciatoie come quella percentuale del 40% stabilita dall'Intesa Stato-Regioni che dovrebbe avvantaggiare i «vecchi» titolari di licenza nei confronti di chi non ha quei 40 punti accreditati per anzianità.

Perché, come spiegano dal Goia, il «Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito, invece, che questo "privilegio" durerà solo per la prima volta, in quanto la direttiva mira a giungere ad una vera e propria messa a bando delle concessioni, indipendentemente dall'investimento effettuato dalle imprese che vi operavano precedentemente». Il che significherebbe, lanciano l'allarme gli organizzatori della manifestazione, «non solo l'azzeramento del valore delle aziende che svolgono questo antico mestiere, ma anche una forte svalutazione degli investimenti e del lavoro svolto fino ad adesso, oltre ad una iper-precarizzazione del settore».

Ma non solo. Il rinnovo delle concessioni avrà durata tra i 7 e i 12 anni e non sarà più automatico con il risultato, piuttosto scontato, che più vicino si andrà alla scadenza del termine e meno valore commerciale avrà la licenza. Da qui la richiesta del fronte del no alla Bolkestein chiara e diretta: lo stralcio integrale della direttiva per gli ambulanti. Il motivo? «Non è una categoria che opera su risorse naturali limitate, in primo luogo, e poi perché ci sono in ballo 200 mila imprese a livello nazionale e a caduta l'intera filiera».

La politica annaspa di fronte alla Bolkestein e soprattutto non ha un indirizzo comune. Il Goia fa sapere di aver interceduto presso il Parlamento Europeo, trovando conferme nell'allora vicepresidente Angelilli che giunse alla conclusione che un recepimento tanto duro non era stato espressamente richiesto dall'Unione Europea ma era, piuttosto, frutto di una decisione della politica italiana. Molte regioni italiane hanno chiesto al Governo attuale di modificare la normativa vigente. Tra queste: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Puglia e Toscana.

Per quanto riguarda il Lazio la discussione è ancora in atto, la prossima settimana sarà vagliata una mozione che chiede lo stralcio della direttiva. Certo è che il Comune di Roma è molto in ritardo con la tempistica per fare i bandi. Bandi che devono essere pronti 90 giorni prima della pubblicazione. E ancora nessun Municipio, a parte il I che ha quasi portato a termine il lavoro, ha idea di quante siano le postazioni degli ambulanti nel proprio territorio. Presupposto indispensabile per poter procedere ad un bando pubblico.

Dam. Ver.