Tremano gli abusivi (Pd) di Affittopoli

C’è chi va via, chi resta, e chi, auspicando in un colpo di coda della politica, spera ancora di rimanere. Nel mare magnum di Affittopoli, i tribunali amministrativi stanno provando a fare ordine, regalando un filo logico a una fotografia amministrativa dove sembra vero tutto e il contrario di tutto. Farà giurisprudenza, ad esempio, la sentenza che ha visto il Consiglio di Stato condannare allo sfratto – di fatto – il Partito Democratico, che occupava senza titolo e con forte morosità la storica sede di via dei Giubbonari, alle spalle di Campo de’ Fiori. Una decisione che conferma in toto quella precedente del Tar Lazio e che, apparentemente, fa a pugni con un’altra sentenza Tar, che invece salva dallo sfratto Vigamus, l’associazione che ha dato vita ad un Museo del Videogioco nei locali comunali di via Sabotino 4. Le differenze, tuttavia, ci sono e appaiono anche consistenti. Entrambi gli immobili, infatti, sono da considerarsi parte del cosiddetto «patrimonio disponibile», che distingue i locali adibiti a Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) a quelli assegnati eventualmente ad attività di interesse pubblico, ma comunque con contratto di convenzione fra il Comune e il soggetto privato (persona fisica o giuridica che sia). Nel caso del Pd, tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che il partito Dem «non risulta titolare di alcuna concessione», contratto effettuato per la prima volta nel 1946 e scaduto ormai da anni senza che fosse mai rinnovato; non solo, perché il debito accumulato di oltre 130mila euro non sarebbe mai stato restituito (come si evince anche dalla sentenza di Palazzo Spada): una morosità non solo «effettiva» ma anche «ricalcolata» sulla base di quanto il Pd avrebbe dovuto effettivamente corrispondere negli ultimi anni. Nella stessa situazione dell’ex sezione del Pci ci sono diversi circoli politici: quello del Pd di Villa Gordiani (a cui i vigili hanno già messo i sigilli) ma anche la sede ex Msi, oggi Fratelli d’Italia, di Colle Oppio. In uno scenario completamente diverso il caso del Vigamus. Qui abbiamo un’associazione culturale – non un partito politico – che ha ottenuto dal Dipartimento Patrimonio una convenzione per l’utilizzo di un immobile; nel contratto stipulato, tuttavia, viene assegnato un canone agevolato che abbatte dell’80% il prezzo di affitto di mercato. Nel 2015, dopo l’inchiesta de Il Tempo e le indagini della Corte dei conti, il Campidoglio agisce in autotutela e chiede non solo la restituzione dell’immobile, ma anche la corresponsione degli arretrati – Vigamus era in linea con i pagamenti – ricalcolati senza lo «sconto» dell’80%. Il Tar ha dunque dato ragione all’associazione, bloccando l’esecutività del provvedimento del Campidoglio. Una sentenza che avrebbe messo in posizione di vantaggio anche il compianto ex Dc Potito Salatto, che non ha fatto in tempo a reagire allo sfratto della sua associazione sempre da via Sabotino. In mezzo a questi due casi, c’è la giungla delle associazioni, sulla quale il Campidoglio dovrà mettere ordine. Ci sono infatti onlus di chiaro interesse pubblico che non hanno introiti diretti per le loro peculiarità: è il caso di Telefono Rosa o della Associazione Malati di Sla di Ileana Argentin, il cui sfratto ordinato dalla Corte dei conti fu bloccato a febbraio dal commissario Francesco Paolo Tronca. Ma chi decide quali associazioni sono da «salvare» e quali sono da sfrattare? Una mozione presentata alcune settimane fa in Assemblea Capitolina dalla consigliera grillina Valentina Vivarelli entra su un tema assai scivoloso, tanto da ottenere il voto positivo di Sinistra Italiana, da sempre vicina ai centro sociali. I lavori della Commissione Patrimonio, tuttavia, di cui Vivarelli è presidente, in questo senso sarebbero fermi.

Vincenzo Bisbiglia