Sequestrata un’altra moschea A Roma sono 4 in pochi giorni

Dopo Centocelle anche Tor Vergata. Continua l'attività dei vigili che a Roma stanno passando al setaccio le moschee abusive. Ieri è stata la volta dell'ennesimo garage adibito a luogo di preghiera in via Nicolò Romeo 14. Anche qui la municipale non ha potuto fare a meno di mettere i sigilli al locale dove, nonostante gli abusi edilizi e la violazione delle norme sulla sicurezza, continuavano a riunirsi centinaia di musulmani. Un mal costume diffuso nella Capitale, come nel resto d’Italia, dove i garage condominiali finiscono in mano alle associazioni culturali islamiche che nello statuto costitutivo prevedono una serie di attività «ricreative». Un escamotage utilizzato da anni, che serve per creare nuovi luoghi di culto che spesso mettono a rischio anche la sicurezza dei condomini. E dunque, ieri mattina, gli agenti del gruppo Spe hanno fatto un sopralluogo a in via Nicolò Romeo 14, nel quartiere Tor Vergata, sequestrando un locale di circa 300 metri quadri utilizzato abusivamente come moschea Gli agenti, dopo le opportune verifiche, hanno anche trovato un cittadino indiano di 50 anni che abitava abitualmente quei locali. Il garage (registrato come tale), era completamente interrato con un solo ingresso, senza finestre per areare o uscite di sicurezza. Mancavano, inoltre, i sistemi di ventilazione forzata. Tutti elementi che...

Fra. Mus.