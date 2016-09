Tensioni a Tor Sapienza, nomadi accerchiano i vigili

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Prima scoprono una grossa discarica e poi ritrovano 50 rom intorno che li minacciano. Momenti di tensione questa mattina in via Cesare Tiratelli, in zona Tor Sapienza, dove alcuni agenti della polizia locale di Roma capitale sono stati accerchiati da un gruppo di nomadi. I caschi bianchi del Gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale, diretti dal comandante Antonio Di Maggio, durante delle indagini sui reati ambientali, hanno scoperto una grossa discarica di rifiuti pericolosi e speciali. Al momento dell'intervento però, i vigili si sono visti accerchiare da un gruppo di circa 50 persone, tra nomadi di un accampamento abusivo limitrofo ed occupanti di strutture adiacenti, autodefinitisi appartenenti a non meglio precisati "centri sociali". Sul posto sono arrivate tutte le autopattuglie del reparto Spe mentre è stato chiesto anche un supporto alla polizia.

Redazione online