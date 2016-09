Paura all'Umberto I, uomo armato di bisturi minaccia medici e poliziotti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Attimi di terrore ieri pomeriggio all'interno del pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma, dove un 39enne romano, lamentando l'attesa troppo lunga, ha minacciato con un bisturi, non solo medici e infermieri, ma anche i poliziotti del reparto volanti e del commissariato Università, immediatamente intervenuti. Bloccato e perquisito dagli agenti, l'uomo, trovato in possesso di un bisturi, è stato arrestato per i reati di minaccia aggravata e porto illegale di arma.

