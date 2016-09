Fuga di gas a San Basilio, chiuso e riaperto tratto di Tiburtina

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Incindente a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti su via Tiburtina 1107, all'altezza di San Basilio, a seguito di uno scavo da parte di una ditta privata che ha provocato la rottura della tubatura di gas metano. Sul posto due squadre. Per motivi di sicurezza è stata chiuso completamente il tratto di strada da via Tiburtina 1109 fino all'angolo con via di Tor Cervara per lameno un'ora. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero feriti o danni a fabbricati coinvolti dalle infiltrazioni di gas. Non è stato necessario evacuare le vicine abitazioni, ma la situazione resta critica. Molto dipenderà dal vento che se dovesse cambiare direzione potrebbe complicare ulteriormente le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto, in supporto alle due squadre dei pompieri, sono intervenuti anche i vigili urbani di zona per le deviazioni necessarie dopo la chiusura della strada. E gli uomini del Nucleo Nbcr, gli esperti in contaminazione ambientale che hanno effettuato test sui valori dell’aria e sulle sostanze fuoriuscite dalla perdita.

Redazione online