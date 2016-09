Chiede a un senegalese di non fare pipì nel parco e viene preso a bottigliate in volto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Nuova esplosione di violenza nella Capitale. A pochi giorni dall'episodio del ragazzo massacrato sulla Metro B perché aveva detto a tre giovani di non fumare nel convoglio, un altro caso sconvolge la città. Un uomo è stato colpito ripetutamente con una bottiglia di vetro per aver intimato a un'altra persona di non fare più pipì nel prato, dove stavano giocando alcuni bambini. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nella zona tra via Enrico Pestalozzi all'incrocio con via della Pineta Sacchetti. Trasportato presso l'ospedale San Filippo Neri in codice giallo, l'uomo è stato medicato per i colpi ricevuti. Arrestato per lesioni personali aggravate, un 45enne di origine senegalese, senza fissa dimora. Quando gli agenti del Reparto Volanti della Questura sono arrivati sul posto, la vittima, sanguinante, ha raccontato di essere stato colpito con una bottiglia da un giovane, frequentatore assiduo della zona che, abitualmente si reca nel prato adiacente a fare i propri "bisogni" incurante della presenza di bambini. Motivo scatenante della reazione dell'uomo sarebbe stata la richiesta da parte del ferito di non continuare nel suo atteggiamento. A quel punto l'altro avrebbe afferrato una bottiglia colpendolo ripetutamente, su tutto il corpo. Raccolte le descrizioni dell'aggressore, gli operatori di polizia si sono messi subito sulle sue tracce e, arrivati in via Trionfale, l'hanno rintracciato. Accompagnato presso gli uffici di Polizia del commissariato Primavalle per gli accertamenti di rito, S. M. è stato arrestato.

