Allerta terrorismo, si ferma la metro B: valigia sospetta a Colosseo

Alta l'allerta terrorismo a Roma. Un pacco "sospetto" è stato trovato nei pressi dell'ingresso della fermata Colosseo della linea B della metropolitana. Sul postosono intervenuti per le verifiche la polizia di Stato e gli artificieri. Si tratterebbe di una valigia in simil pelle che si trova nei pressi del passaggio per disabili. Dagli accertamenti è emerso che dentro il bagaglio c'erano degli indumenti. Il servizio della metro è stato interrotto per gli accertamenti

La linea è stata riattivata dopo circa due ore. Anche se la circolazione ha subito notevoli rallentamenti

Redazione online