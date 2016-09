I primi 100 giorni di Virginia Raggi, le (tante) cose non fatte

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Era passata da poco la mezzanotte del 20 giugno, quando il primo sindaco donna di Roma Capitale salutava e ringraziava con commozione i romani che, così generosi (il 67%), l’avevano spedita dritta dritta alla guida del Campidoglio con un consenso record e un’aspettativa senza precedenti. Due elementi, questi, che in politica si traducono spesso in un boomerang. Le cento candeline che la Raggi si appresta a spegnere oggi non saranno accompagnate dalle bollicine frizzanti dello spumante. Bel lontani dal bilancio dei primi cento giorni di governo, in cui i sindaci illustravano le cose fatte, cioè l’avvio concreto del programma elettorale. Qui ad essere illustrate dalla Raggi sono state al momento le linee programmatiche a fine luglio, che altro non è stato che un discorso generalista scopiazzato dai sindaci precedenti. Poi l’impasse...

Susanna Novelli