I primi 100 giorni di Virginia Raggi, le (poche) cose fatte

Rifiuti e personale, soprattutto. Oltre, ovviamente, al «No» alla candidatura olimpica. Poi qualche provvedimento nell’ambito dei trasporti, della lotta all’abusivismo commerciale e qualche soldo rimediato qua e là da Governo e Regione Lazio. Quello dei primi 100 giorni di amministrazione è un traguardo che Virginia Raggi - va detto - ha sempre disconosciuto, ma che serve a cittadini e opinione pubblica per farsi un’idea di come «tira il vento». È un fatto difficile da smentire che l’avvio di consiliatura non sia stato dei migliori, le dimissioni di massa del 1 settembre e l’assenza prolungata dell’assessore al Bilancio e del Capo di Gabinetto sono lì a dimostrarlo. Nonostante questo, ci sono stati degli eventi che hanno messo in luce due delle personalità più discusse del cosiddetto «raggio magico»: Paola Muraro e Raffaele Marra. La prima, assessore all’Ambiente, si è resa protagonista di...

Vincenzo Bisbiglia