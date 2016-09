Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Sembrano non volersi calmare le guerre stellari in Campidoglio dove, a 100 giorni dalla sua elezione , Virginia Raggi è ancora indaffarata alla ricerca di un assessore al Bilancio. Impresa che, col passare delle ore, si fa sempre più difficile. La scelta in realtà, sembrava essere caduta su Salvatore Tutino, consigliere della Corte dei conti, molto stimato e apprezzato. Ma anche lui, alla fine, ha deciso di farsi da parte e "mollare" la sindaca pentastellata.

L'accusa A raffreddare l'entusiasmo di Tutino sono state proprio le accuse di una parte dei grillini che in passato lo avevano attaccato descrivendolo come un "membro della casta". Accusa ripetuta negli ultimi giorni anche da esponenti di spicco del MoVimento come il membro del Direttorio, Roberto Fico. Troppo per il magistrato contabile che ha deciso di alzare bandiera bianca: "Non posso accettare accuse totalmente infondate e prive di ogni elemento di verità. Avevo dato la mia disponibilità consapevole delle difficoltà e dei rischi che l'impegno avrebbe comportato. Ma pensavo a difficoltà legate all'impegnativo lavoro che mi sarei trovato ad affrontare come assessore al Bilancio della Capitale". "Da diversi giorni - spiega Tutino - sono sulla graticola sottoposto a esami surreali. Sono diventato oggetto di una contesa in cui, più che i curricula, contano le illazioni e dove le falsità e le beghe di una certa politica fanno aggio su professionalità e impegno. Gli attacchi, del tutto ingiustificati, da parte di esponenti della forza politica che dovrà sostenere le scelte della giunta, minano alla base ogni possibilità di un proficuo lavoro. Il primo che si alza batte un colpo e anche le persone animate da buone intenzioni, e serie come la Raggi, se non sono messe nelle migliori condizioni non possono fare molto. Perciò, nel ringraziare la sindaca per la considerazione, ritiro la mia disponibilità a fare l'assessore al bilancio. Continuerò, con serenità e rinnovato impegno, a dare il mio contributo alla Corte dei conti". Insomma, la partita si riapre, e la cosa è veramente incredibile se si considera che, proprio stamattina, Tutino aveva rilasciato un'intervista al Messaggero in cui rinnovava la propria dispobibilità a ricoprire il ruolo di assessore. "Io sono disponibile - aveva detto -, aspetto le decisioni delle persone competenti e con la casta non ho nulla a che fare". Evidentemente qualcosa non deve essere andato nel verso giusto.

Sos bancarotta L'assenza di un assessore avvicina, però, il rischio del fallimento per il Comune di Roma. A luglio l’Oref, l’Organo di revisione economica e finanziaria del Campidoglio, aveva certificato le forti criticità dei conti capitolini. La promessa era quella di arrivare a settembre ad una manovra che facesse ripartire la macchina amministrativa ma, soprattutto, recuperasse i 70 milioni di "spese fantasma" che erano stati indicate dall’ex assessore Minenna. Purtroppo, proprio come quelle spese, l'uomo o la donna che dovrebbe dare il via a questa operazione, per ora, resta un fantasma.

Redazione online