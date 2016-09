ROMA OLIMPIADI 2024 Il MoVimento festeggia Medaglia d’oro alla Raggi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Esulta il popolo grillino e affida con tutti gli onori la medaglia d’oro a Virginia Raggi, il sindaco di Roma Capitale che passerà alal storia per il «gran rifiuto» di una candidatura alle Olimpiadi 2024 praticamente già in tasca. Un atto politico quello della grillina alla guida dal Campidoglio da tre mesi che ricompatta il MoVimento e incensa, ancora, Beppe Grillo come leader indiscusso. E la telefonata del comico genovese alla Raggi arriva subito dopo la conferenza: ««Brava Virginia, ti ho seguito in conferenza stampa, avanti così». Poco importa adesso se Raffaele Marra, il contestatissimo ex consulente di Alemanno e Polverini, ha un posto di rilievo enlla giunta Raggi; poco importa se c’è un assessore indagato, e poco importa se ancora non c’è quello al Bilancio. Virginia Raggi salirà sul palco di Palermo alla chiusura della kermesse nazionale del MoVimento con Beppe Grillo come un’eroina. E a pochi minuti dall’ufficializzazione del «no» alle Olimpiadi perché sarebbe da «irresponsabili» si sono rotti gli ultimi imbarazzanti silenzi di Luigi Di Maio...

Susanna Novelli