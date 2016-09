L’Affittopoli degli impianti sportivi Club extralusso a canoni ridicoli

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Non solo appartamenti e locali commerciali. Affittopoli ha riguardato anche gli impianti sportivi. Soprattutto, campi di calcio, regalati a società sportive dilettantistiche che, in alcuni casi, ne hanno fatto dei club esclusivi a uso e consumo di vip e famiglie facoltose, ma sempre pagando meno di quanto le persone comuni spendono per un mese di affitto all’interno di un bilocale in periferia. Un business votato a uccidere qualsiasi tipo di concorrenza. Almeno 126 strutture concesse a canoni bassissimi a società sportive, le quali a loro volta spesso hanno messo su un vero e proprio business. Parliamo di campi da calcio e calcetto, ma anche di palestre, piscine e campi da tennis. Dalle analisi effettuate, sono saltati fuori canoni irrisori (51 euro l’anno il caso limite), ma anche ben 32 concessioni scadute, mentre per altre 16 la scadenza è prevista entro il 2016. Ma non è tutto: ci sarebbero ben 2 milioni di euro l’anno di mancate riscossioni e altre concessioni della durata di quasi mezzo secolo, quando il limite massimo sarebbe di soli 30 anni. Parliamo di un possibile danno per le casse comunali di circa 40 milioni di euro, per una morosità stimata negli ultimi 12 anni di almeno l’80%. I canoni bassi e le concessioni dovrebbero servire alle società sportive per avere una funzione sociale e applicare le tariffe calmierate del Comune, come ad esempio per le scuole calcio.

Il problema, stavolta, non sembra essere soltanto quello dei canoni, ma anche le fideiussioni concesse ai privati, in cambio di lavori forse non sempre necessari. Negli ultimi 15 anni il Campidoglio ha modificato i criteri di assegnazione dei propri impianti comunali. Non potendo spendere per ammodernarli tutti, ha legato le assegnazioni a due criteri fondamentali: un canone molto agevolato per i progetti di «sport sociale» e concessioni più lunghe per la ristrutturazione dei circoli. Questi lavori di restyling sono stati finanziati attraverso l’accesso a mutui contratti con il Credito Sportivo, di cui però il Comune di Roma si è fatto garante per il 95% dell’importo. Parliamo di un’esposizione fideiussoria totale di circa 50 milioni di euro. Ad agosto 2014 (quando Assessore allo Sport era ancora Luca Pancalli) in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione, in Assemblea Capitolina passò in extremis un emendamento che di fatto bloccava la revoca delle concessioni ai morosi (come da regolamento) e, anzi, dava la possibilità a questi ultimi di rateizzare il debito allungando così la durata dell’assegnazione dell’impianto. Addirittura, una mozione datata 17 marzo 2014 e firmata dal diversi esponenti del Pd puntava alla sospensione del rimborso di parte dei mutui, alla loro rinegoziazione, alla trasformazione della concessione in «diritto di superficie» (ovvero una concessione di 99 anni) o perfino alla vendita degli impianti alle società assegnatarie. Il documento fu approvato ma, finora, non è stato mai applicato.

Tratto dal libro «Affittopoli Romana», David And Matthaus, 2016

Vincenzo Bisbiglia