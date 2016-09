Aveva chiesto di non fumare in metrò C’è un terzo indagato per il pestaggio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



C'è un terzo indagato. Le indagini della Procura di Roma sulla brutale aggressione avenuta domenica scorsa su un treno della metropolitana della linea B, all'altezza della stazione Bologna, vanno avanti. E mentre viene convalidato l'arresto nei confronti di Antonio Senneca, 24 anni, di Aversa, e Luigi Riccitiello, 26 anni, di Caserta, un nuovo nome compare sul registro degli indagati. L'accusa è per tutti e tre la stessa: tentato omicidio.

L'ultimo indagato è stato identificato grazie alle telecamere di sicurezza della stazione e alla testimonianza di un ragazzo che ha anche pubblicato ciò che ha visto su Facebook. Il terzo indagato è un ragazzo, un amico degli arrestati che era in compagnia di una donna, una ragazza che non avrebbe partecipato all'aggressione, ma non avrebbe neanche mosso un dito per difendere la vittima e la madre.

Le telecamere di sicurezza hanno inquadrato tutto. Hanno ripreso Antonio Senneca mentre esce da una porta del vagone. Poi rientra e colpisce la vittima alle spalle. Un singolo schiaffo che fa cadere per terra il 37enne Maurizio Di Francescantonio, colpevole di aver segnalato un divieto di fumo mentre viaggiava con la madre a bordo di un treno della metropolitana. Poi Antonio Senneca si sarebbe allontanato (questo affievolirebbe la sua posizione) mentre gli altri due indagati avrebbero colpito al volto la madre della vittima, Elena Vazzaz, di 60 anni. Poi si sarebbero scagliati contro Maurizio Di Francescantonio mentre era per terra. Lo avrebbero dunque riempito di calci, anche in testa, infierendo sul suo corpo fino a fargli perdere i sensi. Immediatamente i due sono stati fermati dalla polizia. Ieri così l'arresto nei loro confronti è stato convalidato in carcere, a Regina Coeli.

Prima, come di consueto, sono stati interrogati dal giudice per le indagini preliminari Ezio Damizia. «Ho dato solo uno schiaffo, poi sono intervenuti gli altri», ha confessato Antonio Senneca affievolendo il suo ruolo nella dinamica dell'aggressione. Poi però ha aggiunto: «Eravamo "fatti" e non ci siamo resi bene conto di quello che facevamo». A quanto pare dunque gli aggressori avevano assunto sostanze stupefacenti. Adesso così gli inquirenti lavorano anche per capire il reale motivo per cui i tre indagati si trovassero nella Capitale. Un elemento che per la procura sarà possibile apprendere nel momento in cui sulla scrivania del sostituto procuratore Luigi Fede, e su quella dell'aggiunto Pierfilippo Laviani, arriverà la trascrizione degli interrogatori.

Andrea Ossino