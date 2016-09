Viaggi low cost per rubare nei duty free

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Da Valencia si imbarcavano su voli low cost per atterrare nei duty free dei principali aeroporti d’Europa. Non varcavano mai l’uscita, semplicemente rubavano profumi, cosmetici, sigarette e alcolici che caricavano sulle loro valige vuote prima di salire sull’aereo del ritorno.

Supera i diecimila euro il valore della refurtiva recuperata dai carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma che, dopo appostamenti e controlli, hanno smascherato una banda di ladre all’opera nello scalo internazionale di Fiumicino.

Le tre donne, una 53enne lettone e due armene di 43 e 23 anni tutte residenti in Spagna e già note alle forze dell’ordine per altri reati, agivano sicure di non essere scoperte, non dovendo passare per i metal detector. Sono state notate dai vigilantes di un negozio mentre si aggiravano tra gli scaffali, rubavano merce di lusso e, dopo aver superato le casse, si appartavano per infilare il bottino nei loro bagagli a mano. Entravano una prima volta, prendevano tutto quello che nascondere nella borsa e uscivano dove una delle complici le attendeva con i trolley, rientravano da un ingresso diverso e ricominciavano fin quando la zip del bagaglio a mano reggeva.

Fermate e arrestate dai carabinieri, avevano già imbarcato sul volo diretto a Valencia una grande valigia con profumi, cravatte e oggetti di lusso rubati prima del check in e recuperati poco dopo.

Trattenute a terra per essere giudicate con rito direttissimo, sono state condannate a 1 anno e 6 mesi di reclusione e al pagamento di mille euro di multa per furto aggravato. Nei trolley e nel bagaglio in stiva avevano merce per 10mila euro. Un record rispetto a quanto accumulato in situazioni simili dai «colleghi» che in passato sono stati sorpresi a rubare nei duty free del Leonardo Da Vinci.

Sil. Man.