Test online sulla mobilità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



"Come ti Muovi" è il questionario che l'Amministrazione capitolina invita a compilare on line dai primi giorni di ottobre sul sito agenziamobilita.roma.it. Servirà per migliorare la pianificazione del trasporto pubblico tenendo conto delle istanze e dei dati oggettivi sugli spostamenti effettuati forniti dai cittadini. Per agevolare la collaborazione è stata messa a punto una web-application per raccogliere e registrare, in minor tempo, il maggior numero di informazioni riguardanti le abitudini degli utenti capitolini in tema di mobilità. E sui bus elettrici Atac precisa che «pur nelle note difficoltà che il parco mezzi elettrico si trova ad affrontare, la linea 117 è attiva così come da programma di esercizio». «Solo lunedì, per problemi tecnici alla vettura che svolge il servizio, la linea era stata temporaneamente sospesa in attesa delle riparazioni. Attivo l'unico minibus elettrico dal parco che in origine contava 60. Il parco, come noto, è andato in deterioramento per problemi sia sulle batterie che sui telai e per cui Atac ha attivato tutte le necessarie iniziative».

Redazione online