Rapinano 3 supermercati in 15 giorni: arrestati

Via Aurelia 20 agosto, via Massimilla 1 settembre e via Pineta Sacchetti 5 settembre: sono queste le date e i luoghi dove 2 malviventi a volto scoperto hanno rapinato tre diversi supermercati. A effettuare e portare a temine le indagini che hanno consentito di individuarli e sottoporli a fermo di indiziato di delitto sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Monteverde. Partendo dalle immagini di video sorveglianza gli investigatori hanno studiato il modus operandi dei rapinatori. In tutti e 3 i casi, uno di loro indossava gli stessi abiti e, pistola in pugno, minacciava il dipendente di turno facendosi consegnare l'incasso. Ascoltando poi i cassieri dei 3 esercizi commerciali, vittime delle rapine, è stato tracciato - grazie alle descrizioni fornite - un identikit dei due responsabili. L'uomo con la pistola aveva due vistosi tatuaggi, uno dei quali, sul collo, raffigurante il Colosseo dettaglio poi verificatosi molto importante. Dalla visione di foto-segnaletiche nella banca dati delle Forze di Polizia i poliziotti hanno infatti individuato un pregiudicato con notevoli somiglianze somatiche con uno dei due rapinatori, tra cui proprio il tatuaggio del Colosseo sul collo. Effettuando un servizio di appostamento presso la sua abitazione lo hanno rintracciato e messo di fronte alle sue responsabilità in merito alle 3 rapine, che l'uomo ha poi confessato di aver commesso insieme ad un complice, anch'egli subito subito dopo individuato. C.D.Z. e M.P., entrambi romani di 46 e 42 anni, sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato Monteverde e sottoposti a fermo. Gli investigatori, che proseguono le indagini per verificare se i due uomini siano responsabili di altre rapine, hanno anche trovato e sequestrato il ciclomotore -peraltro provento di furto - utilizzato nelle 3 rapine.

