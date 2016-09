Giallo alla Magliana, donna trovata morta in casa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Una donna di 66 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in via delle Vigne 16, nel quartiere Magliana. Sul posto gli agenti della polizia di Stato del commissariato San Paolo allertati dalla figlia della donna che, sotto choc, riferiva di aver trovato la madre a terra con un asciugamano stretto sul volto a coprire bocca e naso. E un portafoglio aperto sul tavolino. La 66enne si trovava in cucina con indosso la vestaglia. A quanto si è appreso, dai primi rilievi, l'appartamento risulterebbe in ordine e non vi sarebbero segni di scasso a porte o finestre. Sul posto anche la scientifica e il medico legale. Si sospetta omicidio.

Redazione online