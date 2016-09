Rissa con un disabile Lui tira fuori il coltello

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Disabile in carrozzella scatenato alla stazione Termini. È accaduto l’altra sera appena fuori dalla galleria commerciale dello scalo ferroviario. Prima la lite verbale, che ha visto coinvolte almeno cinque persone, tra cui S.A. nato in Libia e in Italia senza fissa dimora. Quest’ultimo, immobilizzato su una sedia a rotelle, è stato sorpreso dalla Polizia Ferroviaria mentre minacciava due persone agitando un taglierino.

Gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a separare i rissosi, ma S.A. ha estratto dalla propria sedia a rotelle entrambi i braccioli in metallo e gomma, e li ha scagliati in direzione di uno dei contendenti, riaccendendo la lite. I poliziotti sono riusciti a calmare gli animi e a identificare gli altri due corrissanti, T.M. e S.P., il primo nato in Svizzera e l’altro di Foggia, tutti con a carico precedenti penali. Accompagnati presso l’Ufficio di Polizia della Stazione, i tre sono stati arrestati per rissa aggravata, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

