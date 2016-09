Pioggia e crolli all’asilo Freccia azzurra Bambini rispediti a casa a Monteverde

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Perennemente sotto la lente il capitolo manutenzione e servizi delle scuole di Roma. Chiuso per infiltrazioni d’acqua l’asilo "Freccia Azzurra" a Monteverde. Il temporale dei giorni scorsi ha danneggiato larga parte del controsoffitto della struttura di piazza Giuseppe Ceresi e i bambini, ieri mattina, sono stati rimandati a casa, dopo che i Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo decidendo, per ragioni di sicurezza, di rimuovere i pannelli crollati di notte. Non è la prima volta: già lo scorso maggio la struttura, a causa della pioggia, era stata danneggiata e alcuni pannelli del controsoffitto erano crollati. Stavolta, l'acqua si è infiltrata nel controsoffitto dell'ingresso, nelle stanze di diverse sezioni e di alcuni uffici. Oggi le famiglie incontreranno gli assessori comunali alla Scuola e ai Lavori pubblici. Mentre l’ufficio Scuola del Municipio XII sta lavorando per trasferire temporaneamente i bambini in altre scuole della zona.

Ancora, bambini senza banchi nel plesso scolastico "Via Crivelli - Lola Di Stefano” nello stesso Municipio. «Prima il Municipio autorizza l’ampliamento delle aule della scuola elementare e media, poi però si dimentica la fornitura degli arredi scolastici e didattici richiesti formalmente lo scorso maggio. Disagi per numerose famiglie. Ci chiediamo quando l’amministrazione Crescimanno inizierà a lavorare per i cittadini senza accampare inutile scuse», attaccano i consiglieri municipali FdI Giovanni Picone e Marco Giudici. Alla media statale "G. Moscati" di Garbatella da giorni mancano le sedie richieste. E poi c’è il "caso Testaccio" ancora non risolto del tutto. La dirigente scolastica della scuola statale elementare "IV Novembre", Patrizia Pernice, è stata costretta a chiedere per ragioni di sicurezza il trasferimento dei bambini alla vicina scuola media "Carlo Cattaneo" di via Zabaglia. Da tre anni non si vede traccia del bando dei lavori di riqualificazione della struttura; stavolta dovrebbe essere la volta buona, incrociando le dita. Ieri è, infatti, arrivato l’annuncio per bocca dell’assessore alla scuola in I Municipio Giovanni Figà-Talamanca: «Finalmente una certezza. E’ stato pubblicato il bando di gara per l’appalto dei lavori, nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla Regione per l’impegno dei fondi. E’ una gara aperta, pertanto gestita dal Dipartimento Razionalizzazione del Comune di Roma, scade ad ottobre e ci auguriamo che l’amministrazione comunale pervenga rapidamente all’aggiudicazione», rimarcando «nelle more di questo importante intervento, l’ufficio tecnico del Municipio I ha tenuto l’edificio sotto osservazione: ai primi di settembre era stato cautelativamente interdetto il secondo piano, dove tra l’altro, qualche giorno fa, è caduto un infisso. La preside ha prontamente spostato i bambini per questo. D’altra parte, questo disagio temporaneo sarebbe comunque stato inevitabile con l’avvio del cantiere. Il Municipio I si adopererà per assicurare un’ottimale collocazione delle classi nelle aule di via Zabaglia fino alla fine dei lavori, sollecitando anche la cucina per la refezione». Le difficoltà per i trasferiti nel plesso limitrofo, ieri l’altro, in ogni modo, non sono mancate. «Bambini seduti per terra fino alle 9 per mancanza di sedie. Sedie arrivate troppo basse per i banchi non adatti ai bambini delle elementari. Genitori che hanno fatto la spola tra un plesso e l'altro per portare i materiali, pranzo al sacco etc.», si sono sfogate le famiglie sui social facendo l’elenco del "cronoprogramma" della giornata al cardiopalma. Mentre i docenti e i genitori della "Carlo Cattaneo" attendono sul piede di guerra: si sono autotassati, infatti, come anticipato da Il Tempo, per presentare ricorso al Tar al fine di ottenere due prime classi. Pur con la comunicazione al Provveditorato di 28 alunni («ma, in realtà, erano molti di più: diversi sono stati costretti ad andare via per disinformazione», spiegano) con 3 portatori di handicap, di cui uno grave, il Miur ha dato il placet alla formazione di una sola classe prima, con conseguenti disagi e penalizzazione degli allievi pure in termini di didattica. «No a classi pollaio», dunque: l’appello è anche volto ad avere il sostegno alla causa della presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi: «Confidiamo in lei, ci aiuti a valorizzare al meglio una struttura scolastica dinamica che è sempre stata fiore all’occhiello del Municipio. Non è concepibile tagliare sulle classi mettendo a repentaglio la serenità del lavoro scolastico, creando soprattutto problemi ai ragazzi».

Valentina Conti