"C'è chi dice no" E l'ex della Raggi pubblica su Facebook il video di Vasco

Subito dopo il "no" alle Olimpiadi della sindaca Raggi arriva il supporto social dell'ex marito Andrea Severini. Un post con il link al video di "C'è chi dice no" di Vasco Rossi e poi una foto dove compaiono il presidente del Coni Giovanni Malagò, quello del Cip Luca Pancalli e il coordinatore del Comitato promotore Roma 2024 Diana Bianchedi, nella conferenza stampa di oggi, messa come immagine di copertina del proprio profilo Facebook.

Ad accompagnare il post con la canzone del cantautore modenese la citazione della frase pronunciata dalla Raggi durante la conferenza stampa in Campidoglio: "È da irresponsabili dire SÌ a questa candidatura!" con il tag al profilo personale Facebook del sindaco.

Redazione online