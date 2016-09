«La accompagnamo a casa noi». E il furto all’anziano è servito

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



L’altro ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tor Carbone, in via Accademia degli Agiati, sono stati insospettiti dal comportamento di un giovane fermo con l’auto in doppia fila. Hanno così deciso di appostarsi e apsettare. Dopo qualche minuto due donne, una della quali con una busta tra le mani, uscite da un edificio lì vicino, sono salite sull’auto che è ripartita a tutta velocità. Gli agenti hanno così deciso di fermarla per un controllo. Fatti scendere dal mezzo, i tre sono stati identificati per F.C., C.G. e C.F., rispettivamente di 22, 45 e 19 anni, tutti domiciliati presso il campo nomadi di Ardea. Nel sacchetto le due nomadi nascondevano monili in oro che, come avrebbero poi accertato, erano il provento di un furto appena commesso nei confronti di un anziano signore per un valore di circa 40 mila euro. Rintracciata la vittima, ignaro di aver subito il furto in casa, questa ha raccontato che, poco prima, nel rientrare a casa, era stato avvicinato dalle due nomadi che, dopo averlo aiutato ad aprire il portone condominiale, lo avevano accompagnato a casa entrando anche loro nell’appartamento. Durante la loro permanenza in casa l’anziano signore aveva iniziato a conversare con una delle due non accorgendosi che l’altra stava frugando nell’appartamento. I fermati sono stati arrestati.

Red. Cro.