Il sindaco in Consiglio comunale ma l’assessore al Bilancio non c’è

Ritorno in Aula Giulio Cesare con il giallo. Dichiarazioni a mezza bocca, richiami respinti e tanto imbarazzo. Con l’approvazione di una variazione al Bilancio per circa 22 milioni, avvenuta nonostante l’assenza dell’assessore competente, Raffaele De Dominicis. Già, l’ex procuratore generale della Corte dei conti è ancora, formalmente, il titolare della delega al Bilancio di Roma Capitale. L’atto di nomina, infatti, risale al 7 settembre – ordinanza del sindaco – ma quello di revoca, annunciato l’8 settembre, non esiste. E non ci sarebbe nemmeno l’atto con cui la sindaca Virginia Raggi riporta le relative deleghe sotto la sua competenza. Una dimenticanza? Un’interpretazione singolare del regolamento comunale? Non è chiaro. La circostanza è stata confermata da fonti della segreteria generale, eppure ieri in Aula la prima cittadina ha risposto che «le deleghe ce le...





Vincenzo Bisbiglia