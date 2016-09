Farmacap, ora indaga anche la Corte dei conti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Anche la Corte dei conti vuole vederci chiaro sui presunti sprechi di Farmacap. La Procura contabile del Lazio, guidata da Donata Cabras, ha aperto un fascicolo d'indagine sull'azienda speciale farma-sociosanitaria di Roma, che gestisce 46 farmacie comunali e alcuni asili nido. I pm di viale Mazzini hanno chiesto ai colleghi di piazzale Clodio di acquisire le carte che hanno portato due settimane fa agli arresti domiciliari (poi revocati dai giudici del Riesame) dell'ex commissario straordinario di Farmacap Francesco Alvaro per turbativa d'asta e falso in atto pubblico. L'accusa è di aver favorito l'imprenditore amico Giuseppe Giordano, titolare della società Dragona Servizi, nell'aggiudicazione della gestione dell'asilo di via Bossi, all'Infernetto, e di due immobili dove sarebbero stati dislocati altri nidi.

I magistrati contabili dovranno verificare se l'azienda capitolina è stata guidata in maniera dissennata, provocando un danno alle casse del Campidoglio. Si partirà proprio da questo appalto, aggiudicato con una semplice manifestazione d'interesse per 36 mila euro l'anno (per 6 anni). Il bando di gara, secondo i riscontri investigativi dei carabinieri del Nas, sarebbe stato sottostimato, perché fatto su misura per l'unico concorrente in lizza: la società di Giordano. Contemporaneamente i pm della Corte dei conti passeranno al setaccio i bilanci di Farmacap degli ultimi anni. Simona Laing, nominata ad agosto 2015 direttore generale dell'azienda, ha denunciato alla magistratura penale «gravi irregolarità» che a suo dire «hanno compromesso la produttività economica della società». Ammonterebbe a un milione di euro all'anno la cifra sprecata per acquistare i medicinali con cui riforniva le 46 farmacie comunali. Dal 2008 in poi, infatti, i vertici di Farmacap hanno rinnovato il contratto agli stessi due colossi farmaceutici, con un affidamento diretto prorogato per 7 anni che avrebbe contribuito a mandare in rosso i conti. Ad agosto 2015, sotto la spinta dell'ex assessore Danese, la Laing ha bandito una gara per l'acquisto dei farmaci. A vincerla un'azienda che pratica uno sconto del 50%. Ciò ha fatto risparmiare all'azienda dagli 80 ai 100 mila euro al mese e ha contribuito a riportare il bilancio in pareggio.

Ma c'è un altro punto fondamentale da chiarire. Con la delibera del 6 marzo 2014 (una settimana prima che l'ex sindaco Marino nominasse Alvaro commissario straordinario) l'Assemblea capitolina ha approvato uno stanziamento da 15 milioni di euro per la copertura delle perdite maturate negli esercizi precedenti: al 31 dicembre 2013 il patrimonio negativo ammontava a 10,2 milioni. Secondo quanto si legge nella denuncia della Laing non ci sarebbe stata «nessuna attività di rendicontazione su quei 15 milioni», erogati all'azienda a luglio 2014 dal socio unico Roma Capitale. Intanto la Procura penale ha ricevuto la relazione sui conti di Farmacap commissionata dall'amministrazione a degli esperti contabili.

Valeria Di Corrado