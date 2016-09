Drogato e torturato Luca si è difeso fino all’ultimo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Luca Varani ha lottato con tutte le sue forze. Ha provato a respingere a mani nude le coltellate che Manuel Foffo e Marco Prato gli avrebbero scagliato al termine di quel festino a base di sesso, alcol e cocaina. Ma quel suo desiderio di vivere, sbandierato anche durante gli interrogatori degli assassini, è crollato davanti alla ferocia esternata dai suoi aguzzini. La vittima 23 enne è stata seviziata e torturata a lungo dai due ragazzi, ubriachi e imbottiti di droga. A rivelare i particolari sono i primi esiti dell’autopsia, consegnati ieri nelle mani del sostituto procuratore Francesco Scavo. È in quelle 100 pagine scritte dai medici legali che, dopo oltre 6 mesi, è racchiuso il mistero che avvolge il delitto avvenuto in quell’appartamento al Collatino, al numero 10 di via Igino Giordani. I risultati dell’autopsia dovranno essere...





Silvia Mancinelli, Andrea Ossino