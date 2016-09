Disabili senza assistenti, l’ora delle denunce

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



«L'inizio dell'anno scolastico da poco iniziato può già essere definito "Annus Horribilis" da chi ha figli con disabilità»: è l’appello lanciato da Salvatore Mauro in una petizione su Change.org che in pochi giorni ha ottenuto 266 sostenitori. Per combattere la rituale battaglia contro l’assistenza negata agli alunni disabili, vista la carenza di AEC (Assistenti educativi culturali) e la riduzione del monte orario assegnato individualmente, è partito un tam-tam online per il quadrante Torrino e Mostacciano e non solo da coinvolgere tramite flashmob, meetup, davanti al IX Municipio. Elisabetta Bartocci, firmataria dell’appello ha un bimbo con sindrome di Rubinstein-taybi alla materna, coperto solo da un’ora di sostegno Aec al giorno, peggio degli anni precedenti, come in tanti municipi di Roma. Analoga petizione, per ricevere dal IX Municipio la copertura delle ore AEC necessarie, è stata lanciata da Gabriella Femia, rappresentante dei genitori nel GLH (Gruppo Lavoro Handicap) nell’I.C. Pallavicini. Giulia Sciortino, Aec, una dei 294 firmatari della petizione, sbotta: «Come sempre veniamo colpiti da miserevoli politiche di risparmio che privano noi lavoratori di ogni diritto e negano ai disabili la possibilità di essere seguiti, riducendo le ore di lavoro o non distribuendole omogeneamente». Alla carenza degli AEC si somma quella delle insegnanti di sostegno, nel IX municipio - secondo Arianna Felicetti dell'Organizzazione Sindrome di Angelman Onlus - che spinge molte famiglie a preferire le scuole private. Analoghi disservizi per i bambini disabili anche in III Municipio. Sabrina Pietrangeli Paluzzi, mamma di un alunno della scuola Masina dell’I.C. Uruguay così scrive su Facebook: «oggi mio figlio, poiché è senza AEC dall’inizio della scuola, ha omesso di compiere una pratica igienico-protesica essenziale per proteggere l’incolumità del suo unico rene rimasto con insufficienza cronica. Basta un'infezione urinaria nei prossimi giorni e ci saranno tutti gli estremi per una denuncia penale per lesioni colpose».. Ma per l’assessore al sociale del III municipio Giuseppe Sartiano «il servizio anche se con meno ore è assicurato».

