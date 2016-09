Carminati e l’affare sfumato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



«Io non ho mai chiesto niente a mio fratello, mai fatto domande, mi diceva quello che voleva dirmi». Ieri nell'aula bunker di Rebibbia, sul banco dei testimoni, si è seduto Sergio Carminati, fratello di Massimo, l'ex estremista di destra a cui la Procura contesta di essere a capo di un'associazione a delinquere di tipo mafioso che a Roma faceva affari con "colletti" bianchi, imprenditori collusi ed esponenti politici. Sergio, 53 anni, titolare di un bar pasticceria, è stato citato come testimone nell'ambito del processo "Mafia Capitale" dai difensori del "cecato". Ha riferito ai giudici della X sezione penale, presieduta da Rosanna Ianniello, dei rapporti intercorsi con suo fratello (più grande di cinque anni) e con Luigi Seccaroni, titolare di una concessionaria d'auto, che, secondo l'accusa, è stato vittima di intimidazioni e aggressioni da parte di Massimo e del suo braccio destro Riccardo Brugia, perché non erano riusciti a comprare un suo terreno sulla via Cassia. Quel lembo di terra, che nei progetti era destinato a diventare un distributore di benzina, era di proprietà del padre di Luigi, che si era opposto all'affare. Ciò aveva determinato la rottura dei rapporti tra Carminati e Seccaroni junior.

«Io conosco Luigi da 18 anni - ha detto in aula Sergio Carminati - non ho mai avuto problemi con lui, ho comprato negli ultimi anni cinque auto e sei le ho fatte acquistare dai parenti di mia moglie. Tutte pagate regolarmente. Tre anni fa mio fratello Massimo, che conosceva e frequentava abbastanza spesso Luigi, mi disse solo che si erano mandati a quel paese senza spiegarmi le ragioni e senza neppure impedirmi di continuare ad andare a servirmi presso quella concessionaria». Di Seccaroni ha parlato anche la sorella di Carminati, Micaela, 55 anni: «Massimo mi ha sempre detto che era una persona affidabile se avessi avuto l'esigenza di far riparare la macchina o di comprarne una nuova. In quella concessionaria io e mia mamma abbiamo acquistato due vetture. So che Luigi e Massimo si sono frequentati per tanto tempo e non so nulla di un loro litigio». La testimonianza dei fratelli del "Nero" è stata ascoltata in diretta da Massimo, che assiste al processo in videoconferenza dal carcere di massima sicurezza di Parma, dove è recluso dal dicembre 2014. Nell'udienza di ieri è stato sentito come teste anche Antonio Seccaroni (il padre di Luigi), proprietario del terreno ambito dall'ex estremista di destra. L'uomo si è mostrato reticente davanti ai giudici: «Non ho mai saputo nulla di queste intimidazioni su mio figlio da parte di Carminati. Non sapevo nemmeno che faceva parte della banda della Magliana». D'altronde anche Luigi, nella testimonianza rilasciata lo scorso marzo, aveva balbettato frasi a metà, dicendosi confuso, giurando di non ricordare, senza confermare né smentire le presunte minacce del "cecato".

V. Di Cor.