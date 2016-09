Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Hanno ribadito il loro «no» alla pedonalizzazione di via Urbana e lo hanno fatto in commissione mobilità di fronte al presidente Enrico Stefàno e alcuni consiglieri cinque stelle, gli unici non contrari alla chiusura di un tratto di circa 200 metri di via Urbana. I residenti, invece, si sono detti «sbigottiti». Di fatto la giunta Raggi riapre il «caso». Sulla strada di Monti vietata alle auto ci sono già stati pareri, alcuni dei quali negativi, dibattiti, scontri tra residenti contrari e parte dei commercianti invece favorevoli. Ma c’è stata soprattutto una delibera dell’ex giunta Marino, che ha placato alla fine gli animi e previsto la messa su strada dei parapedonali. Una soluzione, allora, che sembrava trovare tutti d'accordo. Ma Esposito è chiaro: «Quanto fatto in passato non vuol dire che non possa essere ridiscusso». Il presidente della commissione chiede ai residenti le motivazioni del no che, puntuali, arrivano. Lisa Roscioni, presidente Comitato di via Urbana fa notare che «chiudere un tratto di strada significa creare un imbuto con la conseguenza del traffico in tutta l'area». Stefàno chiama in causa l'Agenzia per la Mobilità, che porta una piantina del progetto con la chiusura, e il Dipartimento Mobilità, che invece si riserva di esprimersi «perché la valutazione è in corso». Chiamata a partecipare anche la polizia municipale, che non si presenta, ma che diede parere contrario nel 2015. Alla fine si cerca l' alternativa alla chiusura e si chiamano in causa le isole pedonali, vale a dire un progetto più generale di stop alle auto che abbia però come premessa l'impatto sulla viabilità dell'intero rione. Gli animi restano accesi fino alla fine, Stefàno decide di rimandare a una commissione specifica su via Urbana ma la miccia è accesa anche perché la sindaca Raggi si era espressa a favore della pedonalizzazione. Il passo indietro, a questo punto, laddove ci fosse, spetterebbe a lei.

Dam.Ver.