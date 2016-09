Roma, caos trasporti: mattinata da incubo per i pendolari

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Martedì nero per i trasporti della Capitale. Ritardi sulla Roma-lido, Roma-viterbo, metro C e bus. Grossi disagi sulla tratta "lumaca" Roma Lido a causa di un guasto ad un treno a Ostia Antica. Il servizio è in corso di normalizzazione

Foto del caos e situazione critica sono state postate dai viaggiatori furiosi

Caos anche sulla Roma-Viterbo: soppressi i treni 39 (ore 9) e 40 (ore 8.30), rispettivamente con partenza da Montebello e da Roma

#info #atac - Roma-Viterbo/servizio urbano treni 40 h 8.30 da Roma x Montebello e 39 h 9 da Montebello x Roma soppressi #roma #romaviterbo — infoatac (@InfoAtac) 20 settembre 2016

Stesso discorso per la tratta extra-urbana da Catalano a Montebello: soppressi i treni delle 8.10 e delle 10.12 e sostituiti da bus

Disagi anche sulla metro C, la cui tratta è fortemente rallentata tra Lodi e Alessandrino a causa di vetture indisponibili per guasti. Si sono poi fermati a Ostiense due treni della linea FL1 Fara Sabina-Fiumicino aeroporto. Risolto l'inconveniente tecnico tra Ponte Galeria e Ostiense.

