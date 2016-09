Processo a Di Vetta, sfilano i buonisti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



«Ho sempre avuto un dialogo civile e fruttuoso con i movimenti per il diritto all’abitare. Alla fine, negli edifici che hanno occupato, hanno anche apportato migliorie, a proprie spese». C’è una sorta di giustificazionismo nelle parole pronunciate ieri dall’ex prefetto della Capitale Carlo Mosca davanti al Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta della Procura di infliggere delle misure di prevenzione speciali a Paolo Di Vetta, leader dei Blocchi precari metropolitani. Mosca è stato citato come teste dalla difesa dello storico attivista romano, protagonista di decine e decine di occupazioni di edifici pubblici. Insieme a lui ha testimoniato anche l’attuale assessore alla Casa della Regione Lazio Fabio Refrigeri. Nominato prefetto nel luglio 2007, con Veltroni sindaco, fu scelto a maggio 2008 da Alemanno come commissario straordinario per l’emergenza rom. Proprio su quel terreno si consumò la frattura tra i due: Mosca era contrario agli sgomberi, il primo cittadino voleva invece schedare con le impronte digitali anche i minori. A novembre 2008 venne rimosso dal suo incarico e sostituito da Pecoraro. Nell’udienza di ieri, l’attuale membro del Consiglio di Stato è stato ascoltato in merito a quelli che erano i suoi rapporti, nella veste di prefetto, con Di Vetta e il movimento di cui era ed è a capo. La sua testimonianza è tesa a capire se sia fondata l’accusa di pericolosità sociale sostenuta dalla Procura nei confronti dell’attivista. Mosca ha spiegato al giudice che c’è sempre stato un dialogo costruttivo con Di Vetta. «Chi occupa lo fa per disperazione...

Valeria Di Corrado