Palestra a fuoco. L'ombra del racket

La prima volta, venerdì 9 settembre, si erano limitati ad annerire la saracinesca. I danni non sono stati rilevanti, ma i poliziotti della Scientifica arrivati per i soliti rilievi hanno sequestrato due bottigliette squagliate dal calore ma ancora intrise di benzina. Un chiaro avvertimento, un’intimidazione vera e propria, a cui probabilmente non è seguita la risposta voluta. Ed è forse per questo che domenica notte, a soli dieci giorni distanza, in via delle Antille è divampato un incendio devastante e la palestra "Pianeta Fitness" di Ostia è andata distrutta. Le fiamme che pochi minuti prima delle 3 l’hanno ridotta in cenere hanno danneggiato anche il terrazzo di un appartamento al piano superiore e distrutto una macchina e un motorino parcheggiati davanti alla vetrata dietro alla quale si trovava la sala pesi. La palestra avrebbe dovuto riaprire tra una settimana. La proprietaria, Maria Grazia Scarpati, 52enne benvoluta sul territorio e molto stimata dai clienti del centro sportivo, ha negato di aver ricevuto minacce o pressioni di natura politica. Ma gli agenti del commissariato Lido che indagano sul rogo non escludono alcuna pista. Non ci sono telecamere in strada che possano aver ripreso l’attentato, e almeno questa volta non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Il cortocircuito, o comunque l’accidentalità del rogo, sembrano poco probabili, soprattutto alla luce del chiaro precedente del 9 settembre. L’ombra del racket, consistente come la cenere che oggi ricopre ciò che resta della palestra, riporta Ostia e i suoi commercianti alla dura realtà dopo un periodo di relativa pace. L’ultima volta era toccato al chiosco "Mare in vista", in piazza Gasparri. Erano gli ultimi giorni di maggio quando il bar ristorante, gestito da una donna e dal compagno, militare della Guardia di finanza, venne distrutto dalle fiamme. Anche in quell’occasione i proprietari negarono di aver ricevuto minacce o richieste di denaro. Le indagini degli uomini della polizia di stato, proseguono.

Silvia Mancinelli