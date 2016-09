Lotta allo spaccio di stupefacenti Arresti, perquisizioni e sequestri

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



I carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato, in due diverse attività, sei persone - un 50enne dell’Ecuador, un 47enne e un 21enne di Roma, un 25enne del Marocco, un 18enne di Alatri e un 21enne di Crotone - per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, rinvenendo 5,5 chili di droga, tra hashish e marijuana e denaro contante, frutto delle attività illecite. Tutti gli arrestati avevano precedenti per reati in materia di stupefacenti. I primi tre sono stati individuati in via della Palme, quartiere Centocelle. Fermati per un controllo, i militari hanno scoperto che all’interno della loro abitazione sono stati rinvenuti 3,5 chili di marijuana. I carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, invece, sono intervenuti nei pressi della stazione metro Monti Tiburtini, dove hanno fermato gli altri tre a bordo di un’auto, dopo avere appena ceduto dosi di droga a un tossicodipendente.

