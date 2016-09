Gli autobus elettrici sono rotti? Nessun problema si tagliano le linee

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



«Servizio sospeso in maniera permanente». Adesso a Roma le linee bus si «esauriscono», nel senso che vengono cancellate quando non ci sono più vetture da utilizzare. È successo per la prima volta ieri alla linea 117, a cui i residenti del Centro Storico hanno recitato il requiem mentre l’ultimo autobus veniva rimorchiato verso il deposito di Trastevere. Parliamo di un percorso molto importante: sulla linea, frequentatissima, venivano utilizzati dei bus elettrici che partivano da Piazza del Popolo, percorrendo via del Corso, attraversando il Rione Monti e arrivando fino a San Giovanni, facendo anche tappa agli ospedali del Celio e dell’Addolorata. L’ultima vettura - proprio mentre a Villa Borghese si inaugurava la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile - ha raggiunto ieri le altre 59 guaste alle quali, negli anni, non è stato possibile sostituire le batterie per mancanza di fondi e contenziosi sulla manutenzione. «Non è stato nemmeno possibile dirottarvi dei mezzi comuni della flotta Atac, essendo il percorso caratterizzato da vicoli troppo stretti perché ne permettano il passaggio», afferma sconsolata la consigliera del Municipio 1, Nathalie Naim.

AUTOBUS AL COLLASSO È vero, il caso dei bus elettrici meriterebbe un capitolo a parte, ma nella situazione attuale...

Vincenzo Bisbiglia