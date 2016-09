Computer e cocaina, la base dietro l’insegna dell’internet point

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



La polizia di Stato ha arrestato un romano di 54 anni che utilizzava la sua "ufficiale" attività commerciale come base per spacciare cocaina. Gli investigatori, seguendo indagini finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un internet-point di via Prospero di Santa Croce come possibile luogo di cessione di dosi di droga. Accertamenti investigativi e appostamenti hanno permesso di accertare l’anomalo e molto rapido «via-vai» dall’interno del negozio. Decidendo per un definitivo «blitz», i poliziotti hanno fermato l’uomo proprio durante una cessione di alcune dosi; in suo possesso anche 1.250 euro in contanti, probabili provento dell’illecita attività. Oltre al cliente occasionale, erano presenti altri pregiudicati noti alle forze dei Polizia per i loro precedenti sempre legati allo spaccio della droga.

R. C.