Roma rinviato lo sciopero trasporti del 27 settembre

"Lo sciopero del trasporto pubblico previsto per il 27 settembre a Roma è stato rinviato". Ad annunciarlo l'assessore alla Città in Movimento Linda Meleo in una nota. "Oggi ho incontrato i sindacati che lo avevano proclamato, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Mi hanno illustrato numerose criticità e una forte preoccupazione per il futuro di Atac e di tutte le lavoratrici e i lavoratori - aggiunge - Ho ribadito loro che l'amministrazione vuole mantenere Atac pubblica e trovare risorse per rilanciarla. Per noi è importante anche la costituzione di tavoli di confronto tra sindacati e nuovo management Atac al fine di affrontare tutte le criticità. Per questo abbiamo deciso di condividere un percorso di collaborazione con i sindacati per rilanciare l'azienda e offrire alla città un servizio di trasporto pubblico affidabile e di qualità".

Redazione online