"Qui non si fuma". E lo massacrano di botte: è in fin di vita

Una brutta storia partita iniziata con una esclamazione innocua da quella che poi si rivelerà essere la vittima. Un uomo in compagnia della madre, si rivolge a due che stavano fumando: "Qui non si fuma". non è bastato che dicesse altro e i due lo hanno letteralmente massacrato di botte, coinvolgendo anche la madre, con calci e pugni in testa. I due aggressori adesso dovranno rispondere di tentato omicidio ai danni di una madre e del proprio figlio. Sono stati infatti arrestati ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia di Stato. sono entrambi originari di Caserta . Sono stati identificati come R.L. e S.A.

Gli arresti La segnalazione è arrivata alla sala operativa e, quando i poliziotti del commissariato San Lorenzo, Porta Pia e reparto volanti, sono giunti a piazza Bologna, gli autori del fatto si erano già allontanati. Grazie alla descrizione fornita però, gli agenti hanno rintracciato gli autori della violenza poi riconosciuti senza ombra di dubbio dalle due vittime. All'atto del controllo uno dei due, S.A., si è dimostrato aggressivo e reticente. Ha rifiutato di fornire le proprie generalità e poi ha cercato di divincolarsi facendo resistenza al poliziotto che lo stava accompagnando e poi colpendo l'auto di servizio. Per questo è stato anche denunciato.

I malcapitati I feriti invece, madre e figlio, sono stati immediatamente accompagnati in ospedale in codice giallo. L'uomo è stato ricoverato con prognosi riservata per trauma cranico, fratture alla scatola cranica ed emorragia cerebrale mentre la madre ha riportato varie contusioni con 8 giorni di prognosi. Come raccontato dalla donna, la violenza da parte dei fermati è scoppiata quando, poco prima, il figlio rivolgendosi ai suoi aggressori gli aveva chiesto di smettere di fumare perché all'interno del vagone.

Redazione online