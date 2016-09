Raggi al giro di boa e alla conta dell'Aula

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Domenica da sindaco per Virginia Raggi che, dopo le clamorose assenze alle cerimonie ufficiali, ieri ha presenziato a tutti gli appuntamenti in lista, dal via alla Re Boat Roma Race, al laghetto dell’Eur, alla Giornata Europea della Comunità Ebraica, fino alla cerimonia in Vaticano per i duecento anni dall’istituzione della Gendarmeria. Al di là degli interventi ufficiali, dove ha chiesto tempo e pazienza ai rimani, la Raggi, rispondendo a chi le chiedeva lumi sulla nomina dell’assessore al Bilancio si è limitata a dire: «Non leggo i giornali». Certamente quella che si apre oggi è una delle settimane più importanti della neonata - e ancora non decollata - era grillina in Campidoglio. Olimpiadi e nomine appunto, a partire da quella al Bilancio per finire al Capo di Gabinetto e al Segretario generale. Domani, alla prima seduta dell’Assemblea capitolina dopo la pausa estiva, forse il primo cittadino scioglierà qualche dubbio. Scelte decisive per il futuro non solo dell’amministrazione guidata da Raggi ma anche del nuovo corso politico di un Movimento, quale quello fondato da Grillo, in profonda trasformazione verso quella politica che, seppure da parte loro tanto bisfrattata, resta unico strumento di governo della cosa pubblica. E lo hanno capito bene i consiglieri eletti sotto la bandiera a 5 Stelle, al punto tale che per l’elezione del Consiglio della Città metropolitana - quell’obrobrio istituzionale nato per cancellare virtualmente le Province - stanno dando prova di una capacità politica sinora sconosciuta. La presentazione delle liste dei candidati, ovvero dei consiglieri dei 121 comuni che compongono la Provincia di Roma, è prevista per oggi alle 12. Le operazioni di voto - sempre tra eletti sia chiaro - sono fissate per il 9 ottobre. Un gioco di Palazzo insomma voluto da una riforma che ha tagliato fuori la volontà popolare. Il MoVimento 5 Stelle tuttavia non ha la maggioranza necessaria e, per il sistema proporzionale puro applicato a questa bizzarra elezione di secondo livello, è utile frammentare le liste avversarie per recuperare lo scatto di uno o più seggi a proprio favore. Per questo il diktat delle opposizioni, vale a dire centrodestra e centrosinistra, era quello di presentare liste uniche. Lo hanno capito i leader di Cuori Italiani, con Augello e Marchini tentati prima di fare una lista autonoma, poi invece di rientrare nel listone di centrodestra. Qualcosa tuttavia potrebbe cambiare verso. Proprio Cuori Italiani, con il consigliere regionale Pietro Di Paolo avrebbe raccolto le firme, dei grillini appunto, per presentare una lista autonoma e sperare di far scattare un posto in quota propria. Una manovra avallata dai 5 Stelle che forse va letta alla luce delle parole di Alfio Marchini nell’intervista rilasciata ieri a Il Tempo, ovvero che per il bene della Capitale sarebbe disposto a «dare una mano alla Raggi». Che sia la nascita di un qualcosa di nuovo? Il silenzio di Marchini in questo avvio più che turbolento dell’era grillina è stato forse più indicativo delle tante dichiarazioni dei «colleghi» all’opposizione. Del resto si tratta di due Movimenti nati certamente in modo diverso, cresciuti in modo opposto ma con un traguardo sin troppo simile. Un piano B insomma per quella parte di società «civica» che ha deciso di prendere le redini di governo non considerando che la politica non può essere un optional. A Palazzo Valentini l’onere della prova con l’elezione, tra quindici giorni, del nuovo Consiglio metropolitano.

Susanna Novelli