Caos Campidoglio, Raggi riparte....Da Palermo

La sindaca di Roma Virginia Raggi riparte con un appuntamento a Palermo per cercare di calmare le acque agitate dal caos di cui è in balia il Campidoglio fin dal suo insediamento. Raggi lancia l'appello dal blog del leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e nel ricordare le date di Palermo torna a dire: "Abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di vedere quanti siamo e abbiamo bisogno di fargli vedere quanti siamo. Siamo sotto attacco tutti i giorni, stiamo effettivamente iniziando a dare fastidio. Facciamogli vedere che ci siamo. Ricordatevi il MoVimento non riceve finanziamenti pubblici o rimborsi elettorali, quindi aspettiamo le vostre microdonazioni. Ci vediamo presto!"

Redazione online