Travolto da metro Più lontana l’ipotesi-incidente

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



È ancora in prognosi riservata il 15enne che venerdì mattina è stato travolto da un convoglio della linea B della metro alla stazione Eur Fermi. Il ragazzo, come anticipato dai medici del Bambin Gesù a poche ore dal ricovero al Dea, è stato sottoposto ieri mattina a un intervento chirurgico per stabilizzare le fratture riportate al volto. Non è ancora in grado di parlare, intubato e sedato, ma sarà ascoltato dagli agenti del commissariato Esposizione appena le sue condizioni lo permetteranno. La Procura di Roma, che indaga su quanto accaduto, ha a disposizione cellulare e computer del 15enne oltre ai filmati delle telecamere di videosorveglianza sulla banchina della stazione. Sempre più remota l’ipotesi dell’incidente, prende invece spazio quella più amara del tentato suicidio. Diversi pendolari, che alle 8 di venerdì affollavano la stessa banchina dalla quale è poi caduto lo studente, avrebbero raccontato ai soldati intervenuti per primi sul posto di aver visto il ragazzo lanciarsi sui binari.

S. M.