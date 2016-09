Prima Porta, scoperta centrale di spaccio: un arresto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



I carabinieri hanno arrestato un romano di 45 anni, operaio, sorpreso in casa con 6 piante di marijuana, 20 grammi di hashish e marijuana, 107 grammi di cocaina e una pasticca di ecstasy. A lui i militari sono giunti dopo aver osservato un via vai di noti consumatori di droghe dal suo appartamento ed è scattato il blitz. I militari hanno quindi scoperto una vera e propria attività produttiva illecita, che dai riscontri ottenuti, andava a rifornire in gran parte la zona di Prima Porta. L'uomo, che non ha opposto alcuna resistenza, è stato arrestato e portato in caserma in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Redazione online