Folle corsa sull'Appia Antica, rom rubano auto e poliziotto li insegue

Folle inseguimento sull'Appia Antica. Alcuni turisti a passeggio lungo la strada hanno rischiato di essere investiti da una Renault Clio guidata da alcuni rom che stavano scappando dopo aver rubato il veicolo. Un poliziotto in borghese dopo aver assistito alla scena a bordo di una Nissan Juke ha provato a correre dietro ai malviventi. "Li ho visti rubare quella macchina, così li ho inseguiti" ha raccontato. L'inseguimento è avvenuto sotto gli occhi increduli dei turisti a passeggio e in bici. L'auto a folle velocità ha girato contromano da via Cecilia Metella verso il centro rischiando di investire i passanti.

Redazione online