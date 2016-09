Caccia alla moschea «fai da te»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Per il momento sono due quelle finite nel mirino dei controlli, ma gli accertamenti proseguono. Stretta sulle moschee non autorizzate di Roma da parte della Polizia municipale, che sta passando in rassegna garage, cantine e sottoscala dove si riuniscono i fedeli musulmani per pregare. Un vero e proprio giro di vite per verificare gli abusi edilizi presenti in quasi tutti quei locali che raccolgono centinaia di persone (soprattutto il venerdì) e che non sono il linea con le norme sulla sicurezza previste in questi casi. Al momento, stando a quanto si apprende, i controlli si stanno concentrando nel quartiere di Centocelle, dove più alta è la...





Francesca Musacchio