Nell’ex scuola «8 marzo» peruviana chiedeva 2 mila euro per una stanza

I Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno arrestato una cittadina peruviana di cinquantuno anni, domiciliata all'interno della ex scuola «8 Marzo» di via dell'Impruneta, occupata abusivamente e già oggetto negli scorsi anni di un'inchiesta della Procura di Roma, perché accusata di aver tentato di estorcere del denaro ad un cittadino marocchino di 29 anni che alloggia in una stanza dello stesso stabile. L'uomo ha subito minacce ed intimidazioni con l’obiettivo di costringerlo a corrispondere all'arrestata duemila euro per poter usufruire di un alloggio all'interno della struttura occupata. I carabinieri, intervenuti per la lite che stava degenerando, hanno sorpreso la donna, in flagranza, mentre minacciava il ragazzo di conseguenze fisiche e ritorsioni se non avesse pagato. La donna è stata arrestata e trattenuta in caserma in attesa di essere sottoposta al rito direttissimo.

Redazione online