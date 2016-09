Luca e Francisco sposi in Campidoglio Raggi «benedice». Il vescovo precisa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Stavolta non c’è stato il clamore internazionale, creato ad hoc. Alle nove di ieri mattina in piazza del Campidoglio era un sabato come gli altri. Con la Sala Rossa tirata a lucido per la celebrazione dei matrimoni civili a Palazzo dei Conservatori. Spose, sposi, con parenti e amici al seguito che attendono il loro turno. Dieci minuti di cerimonia e tanta emozione. ma qualcosa di diverso nell’aria c’era eccome. Alle nove puntale il sindaco Virginia Raggi, fascia tricolore indosso, ha accolto Francisco e Luca ed ha celebrato la prima unione civile gay nella Capitale dall’entrata in vigore della legge Cirinnà. Sul capo di entrambi gli sposi un cilindro viola con piuma, indosso un completo grigio pantalone e gilet, camicia con jabot e sneakers ai piedi. «Vi vedo giustamente emozionati per un momento importante: oggi nasce una nuova coppia e nasce una nuova famiglia», ha detto la Raggi augurando ai due «un’unione lunga e divertente».





«Potrebbe avere qualche scossone - ha detto loro - ma vi auguro di superare gli ostacoli che la vita ci pone davanti, questa è la sfida che vi accingete a intraprendere». Quindi, prima di leggere gli articoli del codice civile, la sindaca a 5 stelle ha invitato la coppia ad andare «avanti a testa alta con forza e divertitevi, perché il segreto è divertirsi. Vi auguro una vita intensa». Nessun commento extra da parte del primo cittadino che anzi si è sottratta ai giornalisti tornando a Palazzo Senatorio dal passaggio interno ai Musei Capitolini. Sembra passata una decina d’anni e invece soltanto due anni fa, nell’ottobre 2014, l’ex sindaco Marino con la stessa fascia tricolore scatenò un putiferio senza precedenti con tanto di inteventi di ministri e vescovi. La cerimonia in quel caso era stata organizzata nella Sala della Protomoteca e le coppie da «sposare» erano circa una ventina. Presenti le associazioni gay e di fatto la provocazione in fascia tricolore si trasformò in un pacchiano carnevale. La legge sul riconoscimento delle Unioni civili anche per gli omosessuali infatti non era ancora stata approvata dal Parlamento.





Quella di Marino insomma fu una trovata mediatica che alla fine strumentalizzò le istituzioni e le comunità omosessuali stesse. Per questo ieri la cerimonia ha avuto tutt’altro effetto. Nessun commento, nessuna polemica, ma una precisazione importante che arriva direttamente da Oltretevere. «Faccio gli auguri a questa nuova coppia. Auguro loro felicità ma non la si chiami famiglia» afferma mons. Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina che ricopre l’incarico di segretario della Commissione episcopale per le Migrazioni della Cei. «Faccio gli auguri a questi giovani - dice il presule - ma la loro sarà una vita tutta in salita. La coppia non ha bisogno di illusioni». Sulle parole del sindaco Raggi che ha ricordato alla «nuova famiglia» he «ci saranno sicuramente degli scossoni» con l’augurio «di superare tutti gli ostacoli», Sigalini parla di una considerazione «saggia»: «La sindaca ha avuto saggezza. Si è resa conto che la coppia non ha bisogno di illusioni.





Che due amici si vogliano bene e che abbiano pari diritti di qualsiasi altra coppia è fuori discussione. Però la loro non potrà essere la vita impostata come quella di una famiglia». A modo di vedere del vescovo di Palestrina, l’unione civile celebrata a Roma «deve fare riflettere. Non si tratta di discriminare o disprezzare la scelta di due persone che si vogliono bene. La nuova coppia possa anzi vivere bene ma sapendo che si tratta di una vita in salita. A Francisco e Luca dico perciò di vivere il loro amore facendone dono agli altri».

Sus. Nov.