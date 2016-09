Il centro Baobab rioccupato dagli immigrati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



«Nella notte tra venerdì e sabato sono stati oltre 500 gli immigrati contati dai residenti in via Cupa. »Gli attivisti capendo che hanno ormai licenza di fare qualsiasi cosa hanno "occupato" nuovamente l'ex centro Baobab che gestivano in precedenza insieme al noto Salvatore Buzzi, la parola occupato la scriviamo tra virgolette visto che stranamente gli attivisti sono in possesso delle chiavi del centro». Sono arrabbiati gli abitanti di zona cìriuniti nel Comitato Citadini Stazione Tiburtina e attaccano: «Le chiavi dallo sgombero avvenuto lo scorso anno erano in possesso del Comune nonostante la sentenza del Tar che lo intimava a riconsegnarle ai legittimi proprietari, qualcuno dal Comune deve spiegare come hanno fatto queste chiavi a finire in mano agli attivisti, confidiamo che sia solo una casualità e che non ci sia una complicità istituzionale in questa occupazione, sarebbe un fatto troppo grave di cui dovrebbe rispondere la sindaca Raggi».

I cittadini ora sono preoccupati: «Di sera in sera vediamo il numero dei migranti crescere, se continuano di questo passo a breve torneranno ad essere oltre mille con situazioni simili a quelli dello scorso anno quando sfondarono quota 1.500. Nei giorni scorsi infatti, saltato il tavolo di trattativa con il Comune per ottenere un immobile in concessione, gli attivisti di Baobab hanno annunciato che avrebbero ammassato in via Cupa numeri ingestibili di migranti, minaccia che stanno mettendo in pratica grazie alla loro rete che gestisce il traffico umano fin dall'Eritrea sulla pelle di cittadini e imprenditori della zona. Il presidio della Questura che era fisso in via Cupa si è spostato su via Tiburtina dal lato del campo rom, lontano da palazzi e attività imprenditoriali, il fetore che arriva da via Cupa è troppo anche per loro. I cittadini sono completamente abbandonati. Quando piove i migranti si riparano sotto alle palazzine non consentendo agli abitanti di uscire per portare i figli a scuola e di recarsi a lavoro. Le risse tra migranti sono sempre più frequenti. Le attività imprenditoriali hanno iniziato a trasferirsi».

Ecco poi l’appello: «La Prefettura intervenga con uno sgombero prima che sia troppo tardi e chi sta rovinando la vita ai residenti con il traffico di migranti venga immediatamente consegnato alla giustizia. Come cittadini stiamo avviando un'azione legale di risarcimento danni verso il Comune e stiamo valutando ogni azione legale».

F. M.