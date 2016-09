Deviazioni del traffico

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Oggi, a Talenti, per un mercatino, sarà chiuso un lungo tratto di via Luigi Capuana in entrambi i sensi di marcia. Per tutta la giornata saranno deviate le linee 350 e 351. Sempre oggi, per una gara podistica Acilia da piazza dei Sicani a piazza San Leonardo da Porto Maurizio con percorso su via di Acilia, via Gioja, via Ghiglia, via Mellano, via di Ponte Ladrone, via di Casal Bernocchi, via Landi e via di Valle Porcina. Dalle 9,30 al termine della gara, possibili deviazioni per le linee 04, C4, C13 e 016F». Lo comunica, in una nota, l'Agenzia per la Mobilità.

Redazione online