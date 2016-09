Coppia ospite in appartamento ruba oggetti per 100 mila euro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Entrati in casa come ospiti hanno finito per svaligiarla. L’accusa per un 67enne veneto e per una sua quasi coetanea della provincia di Roma è di aver sottratto arredi per un valore di 100mila euro. Tutto è iniziato quando un 64enne romano avrebbe offerto alla coppia di beneficiare per qualche giorno di un appartamento di sua proprietà nei pressi di Monteverde.Il soggiorno però, secondo l’accusa, rappresentata in aula dal pm Mario Pesci, sarebbe durato più di quanto detto e a farne le spese sarebbe stato il proprietario dell’immobile. I due, da ospiti che erano, sarebbero entrati in possesso di quadri, arredi e oggetti di valore accuratamente chiusi in due stanze dell’appartamento. Forzando le porte che custodivano il piccolo tesoro, la coppia si sarebbe accaparrata merce per un valore di 100mila euro. I due risponderanno dell’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ospitalità.

E. S.