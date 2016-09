Virginia Raggi celebra la prima unione civile gay di Roma

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



"Benvenuti. Vi vedo emozionati e giustamente. È un momento importante ed è una grande emozione, nasce una nuova coppia e una nuova famiglia". Con queste parole la sindaca di Roma Virginia Raggi ha accolto i due uomini che oggi si sono uniti civilmente davanti a lei in Campidoglio, Raffaele Francesco, detto Francisco, e Luca. Si tratta della prima unione civile gay celebrata a Roma. "Vi auguro - ha aggiunto - una unione lunga e divertente, potrebbe avere qualche scossone ma vi auguro di superare gli ostacoli. Questa è la sfida che vi accingete a intraprendere. Andate avanti a testa alta con forza e divertitevi, il segreto è divertirsi. Vi auguro una vita intensa", ha concluso prima di pronunciare le formule di rito. Dopo il "sì" dei due sposi è scattato un grande applauso. Nei mesi passati non erano mancate le polemiche per il ritardo con cui la Capitale aveva avviato le procedure per consentire di celebrare le unioni civili, in ritardo rispetto non solo ad altre grandi città come Milano, Torino o Bologna ma anche al confronto con un centro della provincia come Rocca di Papa, dove la prima unione civile è stata celebrata il 31 agosto.

Primi sposi gay in Campidoglio Francesco Raffaele Villarusso e Luca De Sario hanno detto "sì": la loro è la prima unione civile gay celebrata dal Comune di Roma. Francesco si è detto "emozionantissimo": "È una forte emozione. Questa legge ci rende tutti uguali. Bisogna avere il coraggio di essere felici". Gli fa eco Luca: "Abbiamo messo nero su bianco, ora siamo una famiglia vera, come lo eravamo già nella realtà di tutti i giorni". Gli sposi sono arrivati in Campidoglio vestiti allo stesso modo: camicia bianca con jabot, cilindro viola con piuma, pantalone grigio con le pince e gilet, sempre grigio come il pantalone, e scarpe da ginnastica. Danila, la madre di Luca, era in piazza del Campidoglio ad attendere che gli sposi arrivassero nella sala rossa, dove si è tenuta la cerimonia: "È un traguardo importantissimo, se lo meritavano. Dovevano andare in Spagna per sposarsi...". Ad attendere gli sposi anche tanti giornalisti e fotografi che hanno "accompagnato" i due al loro arrivo sotto la statua del Marco Aurelio, prima della celebrazione del rito.

Redazione online