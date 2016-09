Virginia pubblica "le cose fatte". Ma sono solo promesse

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Un lungo messaggio su facebook nel quale, il sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi quasi "minaccia": «Andiamo avanti, con coraggio. Cambieremo Roma e il Paese». Bastasse l’entusiasmo, sarebbe davvero il sindaco «venuto dal cielo» a salvare la Città eterna dallo sfacelo. Così, purtroppo non è. Lo sa bene anche la Raggi che nel suo lunghissimo messaggio elenca le cose fatte. «Il M5S non si ferma davanti alle difficoltà e agli attacchi quotidiani di chi ci teme....Tutti insieme cambieremo Roma e il Paese. Abbiamo già iniziato. Per chi se li fosse persi, ecco alcuni dei cambiamenti diventati realtà». L’elenco è talmente ampio da far sorgere qualche dubbio. Non solo sono passati appena tre mesi dall’elezione della Raggi alla guida del Campidoglio, ma la Capitale ancora non conosce il nome dell’assessore al Bilancio e del capo di Gabinetto, figure indispensabili per il governo cittadino. Fa quasi tenerezza dunque quando al primo punto il sindaco Raggi informa il popolo del web - sempre solo quello - delle cose fatte per le periferie: «Partecipiamo al bando "Periferie 2016". Vogliamo investire 40 milioni per migliorare la vita dei cittadini, riqualificando l’esistente senza consumo di suolo». E ancora, sulla mobilità ricorda - e questo è vero - dei 18 milioni stanziati per l’Atac, che di fatto ne hanno evitato il collasso, poi però si "vende" l’arrivo dei nuovi autobus. Un arrivo tuttavia largamente previsto e atteso da tempo, dove il contributo della nuova amministrazione è di fatto nullo. La città è più pulita. Questo è vero. «Abbiamo svuotato le vasche degli impianti di trattamento dei rifiuti e ravviato la manutenzione straordinaria ferma da mesi. Dobbiamo restituire a Roma il decoro che merita. La città è più pulita e migliorerà ancora», promette il sindaco. Al quale va il merito di aver provveduto allo spazzamento straordinario del fogliame, anche se purtroppo non ha evitato allagamenti, e uno spazzamento delel strade decisamente migliore. Sul fronte rifiuti, ovvero sul ciclo dei rifiuti, resta tutto da fare. Se i cassonetti sono "meno pieni" è soltanto perché in moltissimi quartieri di Roma li hanno tolti, costringendo i cittadini a buttare l’immondizia in quei pochissimi bidoni rimasti. Questi, essendo di meno, vengono svuotati con la giusta frequenza. Ancora sulle piste ciclabili l’unica cosa fatta è «l’approvazione in giunta del protocollo di intesa per la realizzazione del GRAB, grande raccordo anulare delle bici, una ciclovia turistica che consentirà di avere un percorso che toccherà alcuni dei punti storico-archeologici della città». Quello per intenderci ideato dall’ex sindaco Marino e bocciato da tutti. Sulla Scuola il sindaco ricorda l’approvazione del il piano straordinario di assunzioni del settore educativo per gli insegnanti a tempo indeterminato, che tuttavia non sono ancora arrivate. «No ai privilegi» ricorda la grillina Raggi: «eliminate le auto a disposizione dell’ufficio di presidenza dell’Assemblea capitolina e dei presidenti dei gruppi. Revocati i permessi ZTL con diritto di sosta (circa 100 mila euro l’anno) e centralizzati gli acquisti. Tutti risparmi che saranno investiti a favore dei cittadini». E le auto blu degli assessori? E quale risparmio se più o meno allo stesso costo ai consiglieri è stato dato l’abbonamento metrobus? Tra i punti, circa una ventina, la Raggi ricorda anche il «Taglio alle spese inutili: tagliate alcune Commissioni speciali che servivano solo a distribuire poltrone. Un risparmio concreto per i prossimi 5 anni». Peccato il taglio sia stato già deciso nella precedente consiliatura. Conti in ordine, dice la Raggi: «la politica scellerata e gli scandali di Mafia Capitale hanno lasciato ai romani solo debiti. Un macigno, ma non possiamo avere paura. È stato approvato il primo assestamento di bilancio a fine luglio». Ma l’assessore al Bilancio dov’è? In tempo di Olimpiadi sì, Olimpiadi no, fa quasi sorridere il punto dei «Grandi eventi sportivi». Qui il sindaco annuncia: «Roma ospiterà le tre partite della fase a gironi e un quarto di finale degli Europei di Calcio UEFA 2020 grazie allo sblocco delle procedure comunali e alla stretta collaborazione con la FIGC». E prosegue poi. tra le altre cose, con il Palazzo Senatorio aperto ai cittadini l’ultima domenica del mese, e le multe elevate ai bed&breakfast abusivi e all’ordinanza anti-alcol, in vigore tutte le estati dai tempi di Veltroni. I commenti al lungo messaggio del sindaco variano dalle critiche al sostegno duro e puro. Nella maggior parte dei casi la richiesta tuttavia è univoca: «Sindaco, basta proclami, basta promesse. Passiamo ai fatti».

