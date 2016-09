Roma, Casamonica fermato per guida senza patente minaccia di morte i carabinieri

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno arrestato con l'accusa di minaccia a pubblico ufficiale un 43enne, romano, componente della famiglia Casamonica, con precedenti. L'uomo è stato fermato in piazza Don Bosco da una pattuglia mentre era alla guida di una Mercedes, senza la patente di guida, poichè revocata. Alla contestazione della violazione, l'uomo ha risposto inveendo nei confronti dei militari con pesanti minacce di morte. Il 43enne è stato trattenuto, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di essere condotto presso le aule di piazzale Clodio, per il rito direttissimo.

Redazione online